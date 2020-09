Itália

O número de novos mortos com covid-19 em Itália, 14, hoje é o dobro do fornecido no domingo em comparação com o dia anterior. No total, já morreram em Itália 35.624 pessoas com covid-19.

Nas últimas 24 horas, 316 pessoas foram curadas, 213.950 desde fevereiro, e o número de doentes de covid-19 na Itália é agora de 39.187, dos quais 197 estão em unidades de cuidados intensivos, anunciou o Ministério da Saúde.

A região do Lácio, cuja capital é Roma, foi esta segunda-feira a que mais registou casos, 181 em 24 horas, seguida da Emília-Romanha (127) e da Lombardia (125).

A maioria das escolas na Itália começou hoje o ano letivo, embora algumas regiões do norte tenham adiado o recomeço por uma semana e outras do sul apenas o farão no final do mês.

De acordo com o Ministério da Educação, cerca de 5,6 milhões dos 8,3 milhões de alunos inscritos voltaram às aulas hoje em doze regiões da Itália e na província autónoma de Trento.

Numa mensagem nas redes sociais, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, reconheceu no domingo as dificuldades deste regresso e agradeceu aos professores, diretores de escolas e famílias pelos “sacrifícios” que estão a fazer.

Espanha

Espanha registou desde sexta-feira 27.404 novos casos de covid-19, o que faz subir o número total de infetados para 593.730, segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol.

O país tem ainda mais 101 mortos devido à doença notificados nos últimos três dias, aumentando o total de óbitos para 29.848.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma espanhola mais atingida, com mais de 10.864 novos positivos e 25 mortos desde sexta-feira.

Por outro lado, deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 908 pessoas, das quais 284 em Madrid, 125 na Andaluzia e 91 na Catalunha.

Estão hospitalizados em todo o país 9.044 pessoas com o novo coronavírus, das quais 1.157 estão em unidades de cuidados intensivos.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 925 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.871 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (41.623 mortos, mais de 365 mil casos), seguindo-se Itália (35.624 mortos, mais de 288 mil casos), França (30.916 mortos, mais de 381 mil casos) e Espanha (29.848 mortos, quase 600.000 mil casos).