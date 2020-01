O líder centrista lançou ainda “o repto aos partidos que compõem o arco da governamentalidade, PS, PSD e CDS, que se possam sentar à mesa com vista a obter uma solução de convergência e de compromisso para o IVA na eletricidade”.

Francisco Rodrigues dos Santos falava aos jornalistas na residência oficial do primeiro-ministro, em Lisboa, onde se reuniu com o socialista António Costa no âmbito da Cimeira dos Amigos da Coesão, marcada para sábado, em Beja.

“Este apelo diz respeito tão-só à necessidade de os partidos políticos (…), em vez de formarem ciclicamente crises, terem a capacidade de estabelecer pontos de diálogo, linhas de debate, de modo a melhor servirem os interesses dos portugueses”, explicou.

O presidente salientou que o CDS “coloca o país acima dos partidos” e que acredita “no bom senso, no diálogo estruturado e em respostas que sirvam, por um lado, o equilíbrio orçamental, e, por outro, a economia das famílias”.

No leque de propostas de alteração ao OE2020, o CDS não apresentou nenhuma proposta com vista à descida do IVA da eletricidade.