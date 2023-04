A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, já fazia prever a contratação, quando em entrevista ao JN/TSF, falava numa empresa que ia "referenciar os preços ao consumidor dos últimos três anos e atualizar a todo o tempo esses mesmo dados".

No portal BASE , onde estão disponíveis os contratos públicos celebrados, a informação da contratação é confirmada, com o contrato com a Euroteste a visar "a aquisição de serviços de informação de acompanhamento dos preços pagos pelos consumidores, de um conjunto de produtos representativos do cabaz alimentar em Portugal Continental, contemplando a a recolha semanal para os anos 2023 e 2024 e o histórico de informação relativamente aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022".

Também no final do mês de março, o Governo contratualizou com a CONSULAI - Consultoria Agro-Industrial, a "aquisição de uma metodologia de análise das fileiras, para os produtos assinalados como prioritários". O objetivo deste contrato é "identificar os principais fluxos e circuitos comerciais, os pontos críticos ao longo da fileira para recolha de informação sobre os custos da atividade". Bem como a "caracterização das componentes da formação do preço e margens líquidas". Foi adjudicado por 53.677,20 euros.