O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) vai aplicar 750 mil euros na recuperação do armazém 43, na Régua, onde ficará instalada a sede do organismo e uma mostra sobre o território e os vinhos.

O presidente do IVDP, Manuel Cabral, disse hoje à agência Lusa que as obras de recuperação do armazém 43 estão em curso, adiantando que gostaria que estivessem concluídas até ao final do ano.

A sede do instituto público está instalada na cidade de Peso da Régua, distrito de Vila Real, mas funciona em instalações arrendadas.

O armazém 43 é um espaço localizado no centro da cidade, que pertence ao IVDP e no qual era necessário fazer uma intervenção devido ao estado de degradação do edifício.

Foi, por isso, decidido fazer obras e ali instalar a sede do instituto que desempenha as funções de controlo, fiscalização e certificação, promoção, proteção e defesa das denominações de origem protegidas (DOP) Porto e Douro e indicação geográfica protegida (IGP) Duriense, e que estabelece um contacto permanente e presencial com os 25.000 viticultores e mais de 500 empresas que certificam vinhos DOP Porto e IGP Duriense.

Em Diário da República (DR) foi hoje publicada uma portaria em que os ministérios das Finanças e da Agricultura autorizam o IVDP “a efetuar a repartição de encargos relativos ao contrato de empreitada de obra pública destinada à recuperação do armazém 43 e à construção na área exterior de um espaço que permita vivenciar a realidade histórica e prospetiva do Douro Vinhateiro”.

Manuel Cabral especificou que ali se pretende, à semelhança do que já existe nas instalações do IVDP, no Porto, criar uma espécie de centro interpretativo sobre o Douro, sobre as funções do instituto e os vinhos produzidos na mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo.

Neste espaço poderão ainda ser realizadas provas de vinhos.