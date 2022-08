Está resolvido o braço-de-ferro entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa no que diz respeito à realização da Jornada Mundial de Juventude que acontecerá em Lisboa, no próximo ano.

De acordo com o jornal Público [conteúdo fechado], "a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendonça Mendes, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, chegaram, esta quarta-feira, a um consenso".

O Governo "assume os encargos financeiros" cuja responsabilidade tinha sido "aceite" pelo executivo anterior da autarquia (no tempo de Fernando Medina) e que agora foi rejeitado por "indisponibilidade financeira" demonstrada pelo executivo de Carlos Moedas.

O impasse levou a que o Presidente da República agendasse um encontro, nesta quinta-feira, com os organizadores afim de se resolver o braço de ferro. Apesar da notícia sobre o acordo, a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa deverá manter-se. O Presidente visita o local do evento, nas margens do rio Trincão, amanhã, acompanhado pelos responsáveis da organização do evento.