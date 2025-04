O funeral do Papa Francisco vai acontecer o mais tardar a 30 de abril e prevê-se que o conclave comece a 21 de maio, após as congregações gerais no Vaticano.

Segundo o Corriere della Sera, circulam rumores no Vaticano que referem um derrame como a causa de morte do Papa.

Até às celebrações fúnebres, o corpo do pontífice ficará na capela da Casa de Santa Marta.

Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.