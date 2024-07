"Foi levantada a restrição a banhos na Praia das Pastoras (junto ao Jardim do Passeio Alegre), comunicada ontem pela Autoridade Marítima na sequência do incidente na Ribeira da Granja, com origem no incêndio ocorrido na Auto-Sueco, na zona empresarial do Porto", refere a Câmara Municipal do Porto em comunicado.

Apesar de já serem permitidos os banhos, "as autoridades e as equipas da Águas e Energia do Porto continuam no terreno e estão em permanência a monitorizar esta situação que, neste momento, se encontra ultrapassada".

Os banhos e a pesca lúdica também foram ontem proibidos por precaução entre o cais de cimentos, perto do restaurante Casa d’Oro, e a foz do Douro.

A Câmara do Porto está a tentar minimizar os efeitos da descarga de materiais poluentes na foz da ribeira da Granja e consequentemente no rio Douro, estimando concluir os trabalhos de limpeza esta quarta-feira.

O incêndio afetou os escritórios da Auto Sueco Portugal, da Aftermarket Portugal e da Amplitude Seguros, empresas do grupo Nors.