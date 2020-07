Também o Supremo Tribunal Federal brasileiro abriu uma investigação no mês passado contra aliados e amigos próximos do Presidente, por suspeitas de usarem as redes sociais para espalhar propostas antidemocráticas, como encerramento do Congresso e do Supremo, assim como o regresso de uma ditadura militar.

Jair Bolsonaro afirmou que nem ele, que se considera uma das pessoas mais atacadas nas redes sociais, reclama contra a liberdade de expressão na Internet. “A liberdade deve ser garantida. Ninguém é tão criticado quanto eu na Internet e nunca protestei”, disse.

Os defensores do projeto acreditam que servirá para combater a produção e disseminação massiva e organizada de informações falsas, conteúdo difamatório e discursos de ódio que ameaçam instituições democráticas.

O texto aprovado pelo Senado estabelece, entre outros pontos, que as autoridades possam rastrear mensagens replicadas em aplicações de conversação e que todos os provedores de redes sociais contem com uma sede no Brasil, para que possam ser intimados judicialmente.

Também obriga os provedores a identificar todas as pessoas que criem contas nas suas aplicações – com número de identidade e de telefone – para impedir chamadas de contas fantasma, e a vetar o uso de robôs que possam automatizar o envio de mensagens.

Para facilitar a aprovação do projeto no Senado, o relator da iniciativa retirou no último momento um artigo que estabelecia uma alteração no Código Penal para tipificar a disseminação de notícias falsas como crime.