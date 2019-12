Desde que assumiu o poder, em janeiro, Jair Bolsonaro tem decretado vários cortes no setor cultural brasileiro.

A comunidade artística do país sul-americano tem reclamado da "guerra contra o marxismo cultural" lançada pelo novo executivo, que tem defendido a censura da atividade cultural.

Jair Bolsonaro admitiu em julho a possibilidade de extinguir a Agência Nacional do Cinema (Ancine) do Brasil, caso não a possa usar para impor "filtros" nas produções audiovisuais e, em agosto, acrescentou que desejava um presidente na agência com perfil evangélico.

Em setembro, a Ancine suspendeu o apoio financeiro à participação de realizadores brasileiros em festivais estrangeiros, incluindo em seis festivais portugueses.

Já em outubro, foi notícia que o banco público Caixa Económica Federal começou a aplicar um sistema de censura prévia a projetos realizados nos seus centros culturais, por todo o Brasil, exigindo pormenores do posicionamento político dos artistas, o seu comportamento nas redes sociais, a par de outras imposições de caráter polémico, sobre as obras em exibição, como "manifestações contra a Caixa e contra o Governo".