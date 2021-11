Janeiro, fevereiro e até março. Quando vamos às urnas? As datas propostas e quem as defende

No sábado, após as audiências em Belém, a data de 16 de janeiro foi a que reuniu mais consenso entre os nove partidos com assento parlamentar ouvidos, sendo referida por sete das nove forças políticas com representação parlamentar.

PSD e CDS-PP indicaram preferência por 9 ou 16 de janeiro, PS, PCP, PEV e Chega 16 de janeiro, BE defendeu eleições a partir dessa data, PAN entre a segunda quinzena de janeiro e a primeira de fevereiro e Iniciativa Liberal não antes de 30 de janeiro.

O candidato à liderança do PSD pede eleições num espaço "razoável" para os sociais-democratas se reorganizarem. Paulo Rangel sugeriu que as legislativas a se realizassem a 20 ou 27 de fevereiro.

De acordo com o Público, o ex-presidente da República Cavaco Silva, defendeu, esta quarta-feira, na reunião do Conselho de Estado o adiamento das eleições para finais de fevereiro ou mesmo princípio de março.

Antes, na SIC, o comentador Marques Mendes, e também conselheiro de Estado, defendeu este domingo que as eleições tenham lugar a 30 de janeiro ou 6 de fevereiro.