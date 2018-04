Os ministros dos Negócios Estrangeiros japonês e chinês, Taro Kono e Wang Yi, respetivamente, reuniram-se em Tóquio, no segundo dia de visita do chefe da diplomacia chinesa ao país, cuja agenda estará focada nas relações económicas e comerciais.

As duas potências asiáticas decidiram retomar o diálogo e cooperar perante as recentes medidas do Presidente norte-americano, Donald Trump, nomeadamente nas tarifas sobre as importações.

Na véspera da reunião, no domingo, os responsáveis reafirmaram o compromisso de trabalhar em conjunto para “tornarem a desnuclearização da Coreia do Norte uma realidade”, um assunto que vai estar em cima da mesa na reunião entre o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prevista no final de maio.

Antes de regressar a Pequim, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês vai encontrar-se ainda com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, que viaja na terça-feira para os Estados Unidos para se reunir com Donald Trump.