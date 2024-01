Segundo o canal de televisão japonês NHK, o alerta de tsunami foi emitido após uma série de terremotos - um dos quais com magnitude preliminar de 7,6 - ter atingido a região oeste do país.

Um tsunami com cerca de 1 metro de altura atingiu partes da costa ao longo do Mar do Japão, com a expectativa de uma onda maior, conforme relatado pela emissora pública NHK.

A NHK avança que as torrentes de água podem atingir até 5 metros de altura e instou as pessoas a fugirem para terrenos elevados ou para o topo de um prédio próximo o mais rápido possível."Sabemos que sua casa, os seus bens são preciosos para si, mas as vossas vidas são mais importantes do que tudo. Corram para o terreno mais elevado possível", disse o pivot da televisão.

O canal relatou também que um tsunami com altura de 1,2 metros atingiu a cidade de Wajima, em Ishikawa, e outro, com 40 cm, foi registrado na cidade de Kashizawaki.

A área afetada pelo terremoto inclui uma instalação nuclear, informou a Tokyo Electric Power Co., empresa que opera o local. Para já, não há relatos de danos.

Nas redes sociais foram partilhados alguns vídeos dos momentos em que ocorreram os terramotos.

A 11 de março de 2011, um terremoto e tsunami de grandes proporções atingiram o nordeste do Japão, levando à morte de 18.000 pessoas. O desastre afetou várias cidades e a central nuclear de Fukushima.

Coreia do Sul e Rússia emitem também alertas

Também a agência meteorológica da Coreia do Sul alertou que ondas de tsunami de até 0,3 metros podem atingir a costa leste do país entre as 18h29 e 19h17 no horário local.

A Rússia emitiu igualmente alertas de tsunami nas cidades portuárias do Extremo Oriente de Vladivostok e Nakhodka, conforme relatado pela agência de notícias estatal TASS.