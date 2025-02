A 5 de fevereiro, o ar mais frio do inverno persistiu sobre o arquipélago japonês, provocando uma forte queda de neve em Hokkaido e nas zonas ao longo da costa do Mar do Japão.

Moradores tiveram dificuldade em desenterrar carros que ficaram soterrados pela neve em apenas algumas horas, com a agência meteorológica a descrever a frente fria como a “mais forte em vários anos”.

A cidade de Shirakawa, na província de Gifu, viu 129 cm de neve cair em apenas 48 horas — um recorde, disse a agência meteorológica, enquanto a queda de neve atingiu quase um metro de profundidade em Joetsu, província de Niigata, e Honbestu, em Hokkaido, explica o The Guardian.

Prevê-se que a frente fria se prolongue por vários dias e a Agência Meteorológica do Japão (JMA) emitiu avisos sobre nevões, que já provocaram o encerramento de escolas e perturbações nos transportes.

Companhias aéreas nacionais também já foram obrigadas a cancelar voos entre cidades da região e Tóquio.