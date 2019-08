Às 01:00 tmg (mais uma hora em Lisboa), esta depressão encontrava-se pelo menos a 300 quilómetros a sudeste da ilha de Tanegashima, situada a sul das principais ilhas do arquipélago japonês.

Estas últimas deverão ser diretamente atingidas na quinta-feira.

As previsões apontam para chuvas torrenciais, com elevado risco de inudações, marés de tempestade e aluimentos de terra, de acordo com os especialistas da agência de meteorologia japonesa.

As empresas de transportes decidiram já anular várias ligações aéreas e ferroviárias de alta velocidade, previstas durante o dia, e também na quinta-feira.

Vários torneios desportivos, bem como outros eventos, foram já encurtados ou suspensos.

O Japão regista, por ano, a passagem de uma dezena de tufões.