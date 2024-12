“O Kairos foi lançado (…) mas abortámos o voo do foguetão depois de determinarmos que seria difícil completar a missão”, disse a Space One, em comunicado.

Imagens televisivas mostraram o foguetão a levantar voo do extremo da península de Kii, na província de Wakayama (oeste), uma zona montanhosa e de florestas. O Kairos começou a descer em espiral depois de enviar o sinal de autodestruição.

Não foi vista qualquer explosão, ao contrário da primeira tentativa de lançamento, em março, durante a qual o Kairos explodiu em pleno voo, poucos segundos após a descolagem.

No fim de semana passado, a Space One adiou, em dois dias consecutivos, duas tentativas de lançar o Kairos, devido a condições meteorológicas desfavoráveis.

A Space One foi fundada em 2018 por um consórcio de empresas japonesas, entre as quais a Canon Electronics, a IHI Aerospace, a contrutora Shimizu e o Development Bank of Japan, uma instituição financeira estatal.

Já este ano, o Japão colocou uma sonda não tripulada na Lua, tornando-se o quinto país a conseguir uma aterragem controlada na superfície lunar.