O músico e produtor Jay-Z foi acusado num processo apresentado no domingo de violar uma adolescente de 13 anos, com a estrela do hip hop Sean Combs, conhecido como Diddy, no ano 2000, segundo documentos judicias. Jay-Z nega tais acusações.

MIAMI, FL - NOVEMBER 12: Jay Z performs at the American Airlines Arena on November 12, 2017 in Miami, Florida. Gustavo Caballero/Getty Images/AFP afp