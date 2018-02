"Aquilo que está a acontecer nos CTT é um atentado contra o interesse nacional, contra os trabalhadores, contra as populações, contra o interesse público, que merecia outra posição por parte do PSD, do CDS e do próprio PS, que procuram lavar as mãos da responsabilidade que tiveram na privatização, no agravamento da situação, não ouvindo os trabalhadores, nem as populações", disse Jerónimo de Sousa aos jornalistas, depois de se juntar, nas imediações da Assembleia da República, à manifestação em defesa dos CTT, que hoje percorre as ruas de Lisboa.

Na quinta-feira, o parlamento rejeitou diplomas do PCP e do PEV para a recuperação do controlo público dos CTT e um projeto de resolução do BE para a rescisão do contrato de concessão por incumprimento, tendo o PS votado contra ambas as iniciativas.

Questionado sobre o voto contra do PS, Jerónimo de Sousa foi peremptório ao reafirmar que "existe nesta nova fase da vida política nacional uma contradição insanável".

"Reconhecemos que há avanços, mas em questões de fundo, em questões estruturais, infelizmente o que verificamos é que o PS continua a alinhar com PSD e CDS. O PS não se libertou da submissão das orientações da União Europeia e particularmente - não gostam deste palavrão - não se libertam dos interesses do grande capital", criticou.