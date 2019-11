Numa sessão pública no Porto, o dirigente disse estar ao lado da CGTP que defende um aumento do salário médio de 90 euros para cada trabalhador em 2020 e a fixação do salário mínimo nacional em 850 euros.

"O aumento geral dos salários é uma emergência nacional", salientou Jerónimo, reafirmando que enquanto "existirem salários baixos não se conseguem alcançar reformas dignas".

O secretário-geral do partido considera "inaceitável que centenas de milhares de trabalhadores, apesar de trabalharem e terem hoje mais habilitações, se encontrem em situação de pobreza" e outras dezenas de milhares tenham sido obrigados a emigrar por não terem qualquer perspetiva de futuro.

"O salário mínimo nacional, apesar dos aumentos verificados, continua a ser muito baixo. A fixação do salário mínimo nacional em 635 euros para 2020 é claramente insuficiente e o patronado toma como referência o baixo valor do salário mínimo nacional para também manter os salários médios em valores extremamente baixos", afirmou.