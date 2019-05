Jerónimo de Sousa, no centro de trabalho comunista Vitória, em Lisboa, sublinhou que "as eleições legislativas de outubro próximo serão momento um decisivo" e que "o resultado de hoje deve constituir um sinal de alerta", embora sem querer fazer futurologia sobre futuros resultados ou eventual repetição da atual posição conjunta assinada com o PS em outubro de 2015.

A CDU tinha obtido há cinco anos o seu segundo melhor resultado de sempre em sufrágios europeus, sendo a terceira força política mais votada, com 12,7%, e três mandatos conquistados. Segundo as projeções e resultados oficiais já conhecidos a CDU vai perder pelo menos um dos lugares em Bruxelas e Estrasburgo, vendo o BE assumir-se como terceira força política mais votada.

"O resultado da CDU não só é particularmente negativo para a defesa dos interesses do povo e do país no Parlamento Europeu, como não corresponde, quer ao ambiente de apoio expresso durante a campanha, quer ao reconhecimento que continuadamente foi feito do trabalho da CDU e da contribuição decisiva de PCP e PEV para o percurso de avanços nas condições de vida alcançados nestes três anos e meio", disse o líder comunista.

Jerónimo de Sousa vincou que "se as eleições agora realizadas se revestiam de inegável significado, as eleições legislativas de outubro próximo serão um momento decisivo para determinar o rumo da vida política nacional e a vida do povo português nos próximos anos".