“Não se pode comparar o que não é comparável. Depois, estas eleições não são para primeiro-ministro, são para eleger os deputados. Não confundamos as coisas e o português ainda não decidiu”, disse Jerónimo de Sousa, que respondia a jornalistas após apresentar no Porto 30 medidas urgentes que o PCP e a CDU pretendem defender na Assembleia da República.

Numa entrevista difundida hoje pela agência Lusa, o primeiro-ministro e secretário-geral socialista, António Costa, advertiu que Portugal poderá cair numa “situação de impasse à espanhola” caso não saia “um PS forte” das eleições de 06 de outubro, ficando assim comprometida a estabilidade necessária à prossecução das políticas seguidas na atual legislatura.

Também em resposta aos jornalistas sobre os contributos para a atual estabilidade governativa e depois de se queixar de “tanta promoção do Bloco”, Jerónimo de Sousa afirmou que o PCP “não quis fazer nenhuma concorrência” àquele partido na legislatura a terminar, sublinhando mesmo que as duas forças políticas “convergiram muitas vezes”.

Mas, disse, “a vida fala por si e nestes quatro anos, num quadro em que existiam relações bilaterais, com o Governo” – e não com o partido coordenado por Catarina Martins – “há que reconhecer o valor intrínseco das propostas [do PCP], pela sua fundamentação, pela persistência [na sua defesa]”.