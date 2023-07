Jorge Diniz, responsável pela JMJ no CNEMA, circulava esta manhã por entre os grupos, num esforço de organização de cada uma das áreas que vão assegurar que, a partir de segunda-feira, tudo estará a postos para receber os 52 grupos de jovens polacos, franceses e espanhóis inscritos para este espaço e os cerca de 80 autocarros que os transportam.

“Andámos a medir o espaço do estacionamento e cabem todos” os autocarros, os mesmos que farão o transporte dos jovens para Lisboa, sempre que os grupos queiram ir participar nas atividades que vão decorrer na capital portuguesa entre os dias 01 e 06 de agosto, em particular no Festival da Juventude e nos eventos que contarão com a presença do Papa Francisco, salientou.

Numa das salas do CNEMA, o grupo que vai tratar da receção e apoio aos peregrinos e aos voluntários, coordenado por Rita Sepúlveda, divide o espaço com o que está a organizar o posto de saúde avançado, coordenado por Eva Palha.

A coordenadora da Unidade de Saúde Familiar Almeida Garrett, em Santarém, tirou uns dias de férias para ajudar a montar esta estrutura, a qual vai contar, além dos 31 profissionais de saúde voluntários, com a presença de profissionais dos cuidados de saúde primários disponibilizados pelo Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria.

Na articulação com o Hospital Distrital de Santarém (HDS), foi criada uma “via verde” de encaminhamento de casos que eventualmente venham a necessitar de acompanhamento hospitalar, disponibilizando a Cruz Vermelha uma ambulância entre as 18:00 e as 24:00 para assegurar esse transporte, disse Eva Palha à Lusa.

“A nossa preocupação foi a questão do acesso também para a população da cidade”, a qual vai, de repente, contar com mais 5.000 utentes, afirmou, salientando que, além da resposta no CNEMA, os centros de saúde estarão igualmente preparados para uma eventual procura extra dos peregrinos que ficarão em famílias e em outros espaços do concelho.

No CNEMA, onde ficarão os menores e os “macro grupos” (só um deles com 400 jovens), vai estar ainda um posto de atendimento de uma farmácia local, com serviço de estafeta para ir buscar medicamentos que não possam ser armazenados ali, como, por exemplo, antibióticos, adiantou.

O posto médico contará com cinco clínicos em permanência, sendo que os que estarão ali colocados durante o dia são profissionais cedidos pelo ACES Lezíria (dois orientadores e três internos), e, à noite, os voluntários, havendo uma enfermeira do Instituto Nacional de Emergência Médica que se disponibilizou para pernoitar no CNEMA, disse.

Além dos peregrinos alojados neste espaço, o posto estará ao serviço dos que ficarão nas paróquias das proximidades, adiantou o responsável do Comité Organizador Diocesano (COD) de Santarém, o padre Ricardo Conceição.

Na segunda-feira, 31 de julho, são esperados 2.453 peregrinos, chegando mais 223 no dia 01 de agosto, 112 no dia 02 e 1.400 no dia 04, esclarece uma das “sombras” (jovens que apoiam os coordenadores) do grupo de receção e apoio.

Os jovens serão divididos pelas duas naves do CNEMA, cada uma com 6.400 metros quadrados, estando o espaço dos claustros a ser preparado para funcionar como zona de estar, em complemento ao vasto espaço exterior por onde os jovens se podem espalhar, adiantou Jorge Diniz.

Um dos encontros preparatórios de hoje aconteceu com o grupo de logística, serviços e refeições, liderado por Vasco Sepúlveda e que inclui Carla Rosa, do CNEMA, para decidir os locais exatos para a instalação dos 15 contentores que vão acolher, junto às entradas laterais do pavilhão, as casas de banho (mais de 30) e os 54 duches, que se juntarão aos 50 chuveiros que serão colocados na rua, existindo ainda, no interior, algumas dezenas de sanitários.

O grupo ocupar-se-á, também, de assegurar a limpeza do espaço e de garantir a existência de fichas para carregamento de telemóveis, afirmou.

Na nave C, no exterior do pavilhão, serão distribuídos os pequenos-almoços, sendo que as outras refeições serão servidas, em vários pontos da cidade, pela rede de distribuição de refeições que está a ser coordenada a nível nacional, havendo, igualmente, carrinhas de ‘street food’, explicou o padre Ricardo Conceição.

Na cidade de Santarém, para onde os jovens se poderão deslocar a pé por um caminho alternativo à Estrada Nacional 3, ou nos autocarros disponibilizados pelo município, as catequeses vão acontecer nos dias 02, 03 e 04 de agosto nas igrejas da Sé e de Santa Clara (em francês), de Marvila (em espanhol), do Milagre (em polaco), de S. Nicolau (em inglês), e de Jesus Cristo (em português), acrescentou.

A segurança, grupo coordenado por Diogo Palha, está a ser articulada com os profissionais desta área do CNEMA e com as forças policiais, existindo planos de evacuação, rondas e medidas para evitar a entrada de pessoas estranhas aos grupos, com a presença de vigilantes nas duas entradas 24 horas/dia e a identificação de todas as pessoas envolvidas com credenciais, explicou Jorge Diniz.

O grupo coordenador dos 134 voluntários do CNEMA criou um plano de comunicação, existindo um sistema de rádio que os voluntários poderão usar para comunicar qualquer ocorrência aos responsáveis do grupo em causa, adiantou.