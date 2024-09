Os projetos de juventude vão poder candidatar-se aos fundos resultantes da receita das jornadas. Em entrevista ao jornal Observador, o "novo presidente da fundação vai pôr a render os 35 milhões que resultaram" da Jornada Mundial da Juventude.

A Fundação JMJ Lisboa 2023 apresentou as contas finais do evento a 31 de maio deste ano, revelando ao SAPO24 que teve um resultado positivo global de mais de 35 milhões de euros. Destes, 31 milhões dizem respeito apenas ao ano de 2023. Na altura, a entidade revelava ainda que o valor será aplicado no desenvolvimento de projetos de apoio a jovens, especialmente nos concelhos de Lisboa e Loures.

"O dinheiro é dos jovens", garantiu em maio o cónego Alexandre Palma, que sucedeu a D. Américo Aguiar na presidência. "Vamos fazer à maneira semelhante do que se passa com as fundações. Este capital de proveitos vai ser usado para ser posto a render e a fundação vai redistribuir os proveitos deste rendimento. A fundação passa a funcionar efetivamente como uma fundação", especificava.