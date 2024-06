A JMJ anunciou um resultado positivo de 31,357 milhões de euros no ano de 2023. "Este valor acima do previsto tem em conta a forte afluência do número de peregrinos que participou no maior encontro de jovens com o Papa em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto de 2023, e que atingiu mais de 1,5 milhões de pessoas", é referido em comunicado disponibilizado ao SAPO24.

Ao valor de 2023 somam-se 4,402 milhões de euros, resultados da Fundação que transitam dos anos anteriores, entre 2021 e 2022. Assim, a Fundação JMJ terminou o quarto ano de atividade, a 31 de dezembro de 2023, com saldo positivo de mais de 35 milhões de euros.

De recordar que "a JMJ Lisboa 2023 ultrapassou os 400.000 peregrinos inscritos, incluindo voluntários e clero, provenientes da totalidade dos países do mundo, com a única ausência das Maldivas".

"O valor angariado com o encontro será, posteriormente, aplicado no desenvolvimento de projetos de apoio a jovens, a implementar nos concelhos de Lisboa e Loures", é adiantado.

De acordo com o comunicado da Fundação, "o sucesso da JMJ Lisboa 2023 e o retorno obtido é o resultado do empenho de Portugal e de todos os portugueses, bem como dos peregrinos que participaram, ultrapassando as expectativas da organização. Foi também importante o apoio do público e do sector privado, indispensáveis para ajudar a construir este grande encontro de jovens de todo o mundo com o Papa. Este resultado é fruto, também, do grande esforço de contenção de gastos que norteou toda a organização da JMJ e do extraordinário trabalho e empenho dos voluntários ao longo de quatro anos".

O relatório de contas mostra ainda que os rendimentos da Fundação JMJ vêm essencialmente dos donativos (cerca 11.8 milhões) e das inscrições (cerca de 62.7 milhões).

No que diz respeito aos gastos, o relatório aponta 43,360 milhões de euros. A maior fatia diz respeito ao fornecimentos e serviços externos (alimentação, quase 13.4 milhões de euros; kit peregrino, cerca de 9,3 milhões; e transporte de peregrinos, cerca de 6,7 milhões). Por sua vez, os encargos com o pessoal foram de 1,1 milhões de euros.

À luz dos resultados, a Fundação considera que a JMJ Lisboa 2023 "revelou-se um evento significativo para Portugal do ponto de vista económico e reputacional. Uma avaliação financeira e estratégica de marcas, efetuada por uma consultora especializada, considerou que as dimensões de notoriedade, admiração, confiança, ambiente político, ambiente económico, ambiente social, valores, cultura, beleza e relevância internacional do país tiveram um impulso notável".

"Durante a Jornada, Portugal esteve no centro das atenções da imprensa internacional, tendo atingido um número superior a 40.000 notícias online sobre o evento. Países como Estados Unidos, Itália, Espanha, Alemanha, França, Brasil, Reino Unido, Argentina e a Coreia do Sul tiveram destaque na cobertura. Graças à JMJ, pessoas de mais de 151 países puderam conhecer mais sobre Portugal", é ainda frisado.

De recordar que a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa, foi instituída por São João Paulo II, em 1985, e, desde então, tem sido um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou pelas seguintes cidades: Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016), Panamá (2019) e Lisboa (2023).

No dia 6 de agosto de 2023, no final da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, o Papa Francisco anunciou que a próxima edição será realizada em Seul, na Coreia do Sul, em 2027.

Quanto à Fundação JMJ Lisboa 2023, foi hoje anunciado que o cónego Alexandre Palma será o sucessor de D. Américo Aguiar na presidência. Iniciará funções no final de junho.

(Notícia atualizada às 20:48)