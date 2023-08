“As pessoas vão poder acompanhar também a celebração a partir do Terreiro do Paço (…), onde temos um palco disponível e onde haverá condições para as pessoas puderem também participar no caso de haver um excesso de população ao longo da Avenida da Liberdade e Praça dos Restauradores”, disse esta noite Filipe Anacoreta Correia.

A Cerimónia do Acolhimento vai realizar-se na quinta-feira, no Parque Eduardo VII, estimando-se que estejam presentes mais de 300 mil pessoas.

Em conferência de imprensa no Centro de Coordenação de Mobilidade de Lisboa, Filipe Anacoreta Correia adiantou que o Terreiro do Paço terá capacidade para “umas boas dezenas, senão mesmo mais de uma centena de milhares de pessoas, como já tem acontecido em alguns eventos”.

O Papa vai presidir à Cerimónia do Acolhimento, marcada para as 17:45, no Parque Eduardo VII, local rebatizado nos últimos dias de Colina do Encontro.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa até domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica.