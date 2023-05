"A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, o IPST – Instituto Português do Sangue e Transplantados e a FAS-PORTUGAL – Federação Portuguesa das Associações de Sangue vão estabelecer uma parceria que pretende sensibilizar para a importância da dádiva regular de sangue", é referido em comunicado.

Assim, está marcada para amanhã, 5 de maio, "uma colheita de sangue junto dos jovens voluntários, que decorrerá entre as 15h e as 19h", na sede da JMJ, no Beato, em Lisboa.

"O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e Bispo-Auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar irá também receber na sede, Paulo José Rosa Cardoso, da FAS-PORTUGAL – Federação Portuguesa das Associações de Sangue, e Maria Antónia Escoval, do IPST – Instituto Português do Sangue e Transplantados", é ainda referido.

A organização adianta também que, "no âmbito desta parceria e para estimular os jovens para o seu papel cívico e para os benefícios deste contributo voluntário para responder às necessidades diárias de sangue nos hospitais portugueses, vão ser ainda organizadas outras ações de sensibilização e colheitas, organizadas pelos comités organizadores diocesanos da JMJ Lisboa 2023".

No final de março, o IPST apelou à dádiva de sangue porque “neste momento as reservas estão em níveis que necessitam de atenção” devido a uma quebra de dádivas.

Em declarações aos jornalistas, em representação da presidente do IPST, o diretor do centro do Porto, Jorge Condeço, frisou: “A dádiva não demora muito tempo e é muito importante”.

“Todos nós podemos contribuir um bocadinho e não só em apelos porque os apelos duram pouco no espaço e no tempo. Em 2022 estivemos em linha com 2021 e 2021 foi um bom ano. Em 2022 houve uma pequena quebra, mas foi um ano aceitável. Começamos janeiro com dados muito bons e estávamos contentes, mas em fevereiro e março houve uma quebra e essa quebra provavelmente tem a ver com toda a preocupação social que reinou”, descreveu.

De acordo com o publicado no site do IPST, para ser potencial dador de sangue só é preciso tomar a decisão, sentir-se com saúde e ter hábitos de vida saudáveis, ir ao exame médico e responder com sinceridade às perguntas que lhe forem feitas, dar sangue e tomar uma curta refeição.

Os dadores precisam de ter pelo menos 50 quilos, idade igual ou superior a 18 anos e ser saudáveis.