Fonte da Guarda Nacional Republicana disse à agência Lusa que há um grande fluxo de trânsito nas autoestradas A6 (que liga a Marateca a Elvas) e na A1 (Porto/Lisboa), mas também há uma “grande movimentação de peregrinos” em autocarros nas A8 (Leiria/Lisboa) e A2 (Algarve a Lisboa).

A mesma fonte adiantou que a GNR está neste momento a monitorizar uma coluna de 100 autocarros que estão na A6 e que chegaram a Portugal através da fronteira do Caia, concelho de Elvas.

Segundo aquela fonte de segurança, os autocarros deslocam-se para as dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal, onde os peregrinos vão ficar alojados.

A GNR indicou ainda que a A1, na zona do Pombal, está também muito congestionada devido ao número de autocarros.

A JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica que vai contar com a presença do Papa, decorre em Lisboa de terça-feira a domingo.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.