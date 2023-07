“Está tudo a correr bem, faltam seis dias e as coisas vão acontecendo”, disse Américo Aguiar durante uma visita ao Parque do Perdão (Belém, Lisboa) onde estão a ser montados 150 confessionários construídos por reclusos dos estabelecimentos prisionais de Paços de Ferreira, Porto e Coimbra.

Dizendo que “os números estão exatamente dentro das expectativas e totalmente em linha com os números de participação das outras jornadas”, o bispo vincou que o evento está a ser preparado tendo como foco 1,2 milhões de peregrinos.

Neste momento, o número de jovens inscritos está a chegar aos 360 mil, o que significa a participação de mais de um milhão de jovens, adiantou, acrescentando que inscritos e participantes são coisas diferentes.

“Acreditamos que vamos ficar entre Cracóvia (2,5 milhões de peregrinos) e Madrid (1,5 milhões de peregrinos). Para nós é muito confortável que isso possa acontecer”, frisou.

Atualmente, a única preocupação é uma “grande adesão de espanhóis” que possa vir a criar constrangimentos, sublinhou.

“A única coisa que nos preocupa desde o início é o facto dos nossos irmãos espanhóis, na próxima segunda-feira, acordarem muito bem-dispostos, pegarem nos seus carros e quererem vir todos à JMJ sem estarem inscritos. Isso é a única coisa que me preocupa”, reforçou.

Américo Aguiar explicou que se houver essa adesão são “centenas de milhares de jovens da noite para o dia” e isso causa constrangimentos a todos os níveis.

O Parque do Perdão tem 150 confessionários.

Estes espaços foram construídos tendo presentes preocupações com a sustentabilidade e a inclusão, utilizando material reciclado, que será novamente aproveitado após a JMJ Lisboa 2023.

Em cada confessionário, e em diferentes idiomas, estará disponível um sacerdote para escutar os jovens peregrinos.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, que se realiza de 01 a 06 de agosto e conta com a presença do Papa Francisco.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chega a Lisboa no dia 2 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 05 para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.