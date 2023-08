1.“Não temam, não tenham medo, todos vós quereis mudar o mundo e quereis mudar pela justiça e pela paz.”

2."Acompanhemos com o pensamento e a oração aqueles que não puderam vir por causa de conflitos e de guerras. E são tantos por esse mundo fora. Pensando neste continente, sinto grande dor pela querida Ucrânia, que continua a sofrer muito.”

3.[Os jovens] “são um símbolo de paz para o mundo, um testemunho de como as diversas nacionalidades, as línguas e as histórias podem unir em lugar de dividir”, a “esperança para um mundo diferente.”

4.“Existe a norte de Lisboa uma localidade – Nazaré – onde se podem admirar ondas que chegam aos 30 metros de altura, tornando-se uma atração mundial, especialmente para os surfistas que as cavalgam.”

5."[Continuem] a cavalgar as ondas da caridade [para serem] surfistas do amor.”

6.“Quem ama não fica de braços cruzados, quem ama serve e apressa o passo para alcançar os outros. E vós [voluntários], quanto correstes nestes meses e nestes dias! Vi-vos dar resposta a inúmeras necessidades, às vezes, com o rosto marcado pelo cansaço, outras vezes um pouco acabrunhados com as urgências do momento, mas sempre com o sorriso e de olhos luminosos, luminoso pela alegria do serviço. Obrigado."