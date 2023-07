Nas questões do ambiente os jovens têm sido particularmente vocais, e na Jornada Mundial da Juventude não será diferente, tendo na sustentabilidade uma das prioridades do encontro. E, na senda deste compromisso, uma parceria da JMJ com a European Recycling Platform Portugal, e a Novo Verde vai permitir calcular a pegada carbónica dos seus peregrinos.

Todos os peregrinos vão ter acesso a esta plataforma, através da app da JMJ Lisboa 2023. A calculadora, oferecida à Fundação JMJ pela ERP Portugal e a Novo Verde, permite que sejam monitorizadas "as atividades realizadas desde o ponto de origem até ao último dia da jornada", lê-se em comunicado enviado às redações.

Depois de calcular a sua pegada carbónica estimada até ao final do evento, o peregrino pode usar o manual para "aprender, melhorar, mitigar ações, por forma a reduzir o seu impacto".

A parceria assegura que "estas medidas de mitigação permitem uma maior consciencialização ambiental, levando a que cada peregrino adote práticas mais sustentáveis, não apenas na jornada mundial da juventude, mas para o resto da sua vida"