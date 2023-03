“Temos várias infraestruturas aeroportuárias no país e temos até uma francamente subutilizada, que é o Aeroporto de Beja, que também, em princípio, será utilizado para isto”, disse o governante, durante uma audição parlamentar conjunta das comissões de Ambiente e Energia e de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, sobre os limites legais de ruído noturno pelo tráfego aéreo, a requerimento do PAN.

João Galamba realçou que há um grupo de trabalho em curso sobre a matéria da conectividade do país durante a JMJ, do qual faz parte o Ministério das Infraestruturas.

“Tomaremos as medidas necessárias para minimizar constrangimentos e [garantir] que as nossas infraestruturas estão disponíveis e que prestam a sua função, que é garantir a conectividade do país”, sublinhou o ministro.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.