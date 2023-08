A propósito dos mergulhos dos peregrinos no Rio Tejo, Filipe Anacoreta Correia afirmou que a Câmara de Lisboa tem reforçado a presença de patrulhamento de embarcações, duas do Regimento de Sapadores de Bombeiros, e reforçado ao nível da proteção em terra (…) em termos de Polícia Municipal”.

“Cabe-nos a nós chamar a atenção o mais possível para o risco dessa atividade e tentar diminuir os riscos que não queremos que os participantes corram, nem tenham más notícias, e portanto é um empenho que temos tido (…)”, declarou em conferência de imprensa hoje à noite no Centro de Coordenação de Mobilidade de Lisboa.

O vice-presidente acrescentou que a autarquia também está a trabalhar com a APL - Administração do Porto de Lisboa.

“Tem havido uma grande sensibilidade e uma grande articulação entre todas as entidades e esperemos que corra pelo melhor”.

Um jovem peregrino croata de 21 anos está internado desde terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com uma lesão grave na sequência de um mergulho na praia, disse esta quarta-feira à Lusa uma fonte hospitalar.

Segundo a mesma fonte, as próximas 48 horas são cruciais para saber se o jovem fica tetraplégico na sequência do acidente.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa entre hoje e domingo para a JMJ, considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, e que conta com a presença do Papa Francisco.

O Papa chegou a Lisboa hoje e vai fazer uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado, dia 05 de agosto.

As principais iniciativas da jornada decorrem no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, um recinto com cerca de 100 hectares a norte do Parque das Nações, em terrenos dos concelhos de Lisboa e de Loures.

Estima-se que, no total, a jornada tenha um custo a rondar os cerca de 160 milhões de euros.