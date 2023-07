O designado Festival da Juventude irá decorrer em mais de 100 espaços e serão da responsabilidade de 55 participantes.

“Vão ser 290 concertos, 55 eventos religiosos, 38 conferências, seis grupos de dança, 10 peças de teatro, 10 exposições e 15 filmes. Além disto, vai existir ainda espaço para o desporto, com o JMJ Sports”, segundo a organização.

O Festival da Juventude vai ainda ter torneios de futebol de sete e voleibol de praia.

O torneio de futebol de sete irá acontecer no dia 02 de agosto, das 14:00 às 20:00, no Estádio Universitário, em Lisboa, enquanto, no mesmo dia e à mesma hora, decorrerá a competição de voleibol de praia na praia de Carcavelos, em Cascais.

Sem necessidade de inscrição, a JMJ Lisboa 2023 indicou que em 02 de agosto, com o apoio e organização da Fundação Benfica, as pessoas poderão “participar em várias estações de Desporto Inclusivo, experimentando modalidades como Blind Football, Walking Football e Corfebol”.

O festival vai contar também com 38 conferências em várias línguas sobre temas ligados à vocação, missão, desafios da sociedade atual, cidadania e mundo profissional.

A organização da JMJ Lisboa 2023 informou que um dos temas a abordar “passa pela maneira como os jovens católicos podem manifestar a fé através da sua profissão em diferentes áreas como a educação, saúde e economia”, na Universidade Católica de Lisboa.

São esperadas também mais de 100 bandas, dos cinco continentes, em nove palcos, bem como mais de 15 exposições em várias zonas de Lisboa, com temas relacionados com a ecologia, as vidas de santos e de outras personalidades que marcaram a vida da Igreja, Fátima e outros.

Durante os dias 01 e 06 de agosto, os jovens poderão assistir a espetáculos de teatro, protagonizados por jovens peregrinos, incluindo musicais, exibições de dança tradicional e contemporânea e ‘street dance’. Os peregrinos vão ter a oportunidade também ver documentários “sobre a vida de quem ousou seguir Jesus, longas-metragens e outros filmes sobre figuras relevantes da vida da Igreja”.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a edição deste ano da JMJ, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.