Em comunicado enviado às redações, destacam que não foram "reportadas quaisquer situações de congestionamento com impacto operacional durante a JMJ. A rede apresentou uma disponibilidade de cerca de 99,89%".

A nível nacional, assinalam ainda que no dia 5 de agosto se verificou o maior nível de utilização diária da rede SIRESP até hoje, registando-se (1.469.353 chamadas). De acordo com o comunicado, este fenómeno resultou essencialmente da ocorrência simultânea dos eventos conduzidos no âmbito da JMJ (Santuário de Fátima e Parque Tejo – 320.302 chamadas) e dos incêndios rurais que tiveram respetivamente lugar nas regiões de Castelo Branco (107.576 chamadas) e de Ourém-Leiria (22.000 chamadas).

Com uma disponibilidade nacional de cerca de 99,38% no dia 5 do atual mês, apenas se registaram situações de algum congestionamento na região do incêndio de Castelo Branco (tempo médio de atraso de 1,72 segundos e atraso máximo registado de 39 segundos).

A autoridade salienta que o plano geral de comunicações da JMJ, da responsabilidade do SIRESP, assegurou o

reforço e resiliência das comunicações entre as diferentes entidades e os mais de 16.000 elementos das Forças e Serviços de Emergência e Segurança envolvidos na JMJ, para o qual foi elaborado um plano de comunicações para responder às necessidades

operacionais do dispositivo responsável pelo apoio ao maior evento alguma vez realizado em Portugal.

Atendendo à dimensão deste evento, o SIRESP, em coordenação com as restantes entidades envolvidas, reforçou a sua estrutura de comunicações, disponibilizou meios e melhorou a capacidade da rede, aumentando a segurança e a resiliência das suas

comunicações, segundo a autoridade.