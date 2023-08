O Papa Francisco chegou hoje às 17:20 à zona do Marquês de Pombal, onde uma multidão o recebeu com entusiasmo, antes de se dirigir ao palco instalado no cimo do Parque Eduardo VII para participar na Via-Sacra.

A cerimónia terminou às 19:30 e pelas 20:00 subiu ao palco o músico PJ Andersen que já atuou nas JMJ do Panamá e da Polónia.

Uma hora depois de terminar a Via-Sacra, na qual participou o Papa, centenas de jovens continuavam no Parque Eduardo VII, rebatizado na JMJ de Colina do Encontro, a cantar a dar abraços e a tirar fotografias de grupo para mais se lembrarem do acontecimento.

Alguns grupos de peregrinos optaram por ficar na Colina don Encontro sentados a sentir o momento ou a jantar na relva.

Apesar de peregrinos no recinto, vários milhares de jovens desmobilizavam com normalidade e sem incidentes.

A JMJ, que termina domingo, é considerado o maior evento da Igreja Católica.

Segundo as autoridades, estiveram hoje no Parque Eduardo VII cerca de 800 mil pessoas.