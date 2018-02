A deputada social-democrata Joana Barata Lopes, em entrevista ao SAPO 24, considerou o discurso de Rui Rio "muito feliz", mas destacou a ausência de propostas sobre a reforma da Segurança Social e a sustentabilidade do Sistema Público de Pensões.

"Rui Rio não era o meu candidato, mas é o meu presidente. Como social-democrata respeito a vontade dos militantes. (...) Espero estar daqui a dois anos a dizer que gostei muito do mandato que fez", disse Joana Barata Lopes, deputada, em entrevista ao SAPO24.

Questionada sobre o discurso de Rui Rio esta sexta-feira, Joana Barata Lopes considerou que o novo presidente falou para dentro do partido, sem descurar a apresentação de propostas ao país. "O discurso foi muito feliz, eu gostei bastante de o ouvir, com o ceticismo crítico construtivo que devemos sempre ter, porque os parabéns dão-se no fim dos mandatos", disse.

Joana Barata Lopes salientou a ausência de referências no discurso à reforma da Segurança Social e à sustentabilidade do Sistema Público de Pensões, mas tem expectativa que venham a ter espaço para ser abordadas ainda durante o congresso.

Questionada sobre o discurso de Pedro Passos Coelho, a deputada disse que "só quem não o conhece é que acharia que ele iria desperdiçar a sua última intervenção em balanços, ou perder a oportunidade de marcar politicamente o que ele entende que é importante".

Sobre o Congresso da Juventude Social Democrata em abril, que define a nova liderança, Joana Barata Lopes salienta que o "combate político é saudável e pode fazer-se de forma elegante".

