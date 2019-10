No texto, a nota de abertura da moção, publicado na página “O teu CDS”, no Facebook, João Almeida escreve que o CDS “é um partido rico em termos doutrinários”, que quer “representar a direita democrática onde coexistem várias correntes”.

“Tendo como matriz a democracia-cristã, o CDS-PP sempre integrou as ideias conservadoras e liberais. Somos pela valorização desse património doutrinário em todas as suas vertentes, procurando uma síntese respeitadora dos valores fundacionais do partido, afirmativa das convicções das suas bases, atual e útil aos olhos dos eleitores”, lê-se no texto com que abre a moção a apresentar no congresso previsto para janeiro de 2020.

Em cinco pontos, o deputado aborda vários temas, incluindo a reorganização interna e propõe “um trabalho dedicado de reimplantação, de filiação de novos e recuperação de antigos militantes” do partido.

No terceiro ponto, alerta-se que “o CDS-PP precisa de se renovar”, “sem ruturas, em harmonia”, devendo os “órgãos nacionais ser redimensionados em função da realidade atual do partido”, enquanto a “estrutura dirigente deve ser construída com e pelas diferentes gerações, experiências e percursos existentes no seu seio”.