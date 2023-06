Esta manhã, no decurso da visita às obras de requalificação do porto de Lisboa, João Galamba comentou a queixa-crime apresentada pelo PSD referente às suas declarações na CPI e também as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa no discurso do 10 de Junho.

O ministro das Infraestruturas, João Galamba, durante uma visita ao terminal de contentores após a cerimónia de lançamento da 2ª Fase de Modernização do Terminal de Contentores de Alcântara em Lisboa, 14 de junho de 2023. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA © 2023 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.