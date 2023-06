Em declarações à RTP, nas cerimónias do 10 de Junho em Peso da Régua, João Galamba afirmou que se sente "confiante em fazer o meu trabalho e muito contente por finalmente termos trazido a eletrificação da linha do Douro, projeto que foi aprovado há poucas semanas".

Perante a insistência do jornalista sobre a polémica em que está envolvido e se deveria "facilitar a vida ao primeiro-ministro e apresentar novamente a demissão", o ministro das Infraestruturas respondeu "facilitar a vida ao primeiro-ministro é fazer um bom trabalho que é o que tenciono continuar a fazer".

Acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, João Galamba tinha sido vaiado à chegada ao local onde decorreu a cerimónia militar, na Avenida do Douro, por volta das 10:35.

Mal foi anunciado pelos altifalantes, os populares presentes no local começaram a assobiar, com alguns a gritarem “ganha vergonha”, “vai embora” e outras palavras depreciativas da conduta do ministro João Galamba.