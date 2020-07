“O Presidente da República não foi testado desta vez, nem havia necessidade de ser testado”, disse hoje a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, numa conferência de imprensa em Luanda, acrescentando que João Lourenço e a primeira-dama (Ana Dias Lourenço) “foram testados noutras ocasiões, com resultado negativo, e gozam de boa saúde”.

A ministra esclareceu ainda as circunstâncias em que os outros membros do Bureau Político (BP) do Movimento Popular para a Libertação (MPLA) foram testados depois de ser detetado um caso positivo na cúpula do partido do poder em Angola.

Sílvia Lutucuta explicou que foram seguidas as recomendações de saúde pública e vigilância epidemiológica segundo as quais se deve “saber rapidamente quem são os contactos ou pessoas que interagiram” com a pessoa em causa, para serem rastreadas e testadas.