João Lourenço negou que a entrada de novos membros para o Comité Central implique a saída da “velha guarda” e recorreu a nova analogia futebolística, ao afirmar que um treinador faz normalmente duas ou três substituições num jogo e que nunca viu um técnico a fazer oito ou nove, alertando, porém, que “poderá haver substituições, “que vão acontecer quando tiverem de acontecer e no tamanho que tiverem de acontecer”.

“A meta é a ambição da produção, da exportação e do fomento do emprego e esse é um dever que cabe, antes de mais, aos militantes do MPLA, a todos. É um dever que temos de fazer pela pátria”, concluiu.

O 7.º Congresso Extraordinário do MPLA, iniciado no sábado, terminou também com a eleição do novo secretário-geral do partido – entrou Paulo Pombolo, até agora secretário para a Informação e porta-voz do “Éme”, para o lugar de Boavida Neto, no cargo desde setembro de 2018 – e com a votação para o novo Bureau Político, de 72 membros.

Boavida Neto “desceu” para o Bureau Político, onde estão também o presidente do parlamento, Fernando Piedade Dias dos Santos (Nandó), o vice-presidente de Angola, Bornito de Sousa, e vários ministros, como Manuel Domingos, Carolina Cerqueira, José Carvalho da Rocha, Manuel Nunes Júnior, Marcos Nhunga, Maria Ângela Bragança, Pedro Sebastião e Sílvia Lutucuta.

Para o Bureau Político do MPLA entram também a secretária de Estado do Orçamento e Tesouro, Vera Daves, bem como o presidente do Governo Provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova, entre outras personalidades.

As conclusões do conclave ainda não foram apresentadas pelo MPLA, que Governa Angola desde a independência, em 1975.