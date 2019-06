O comentador João Miguel Tavares discursou esta terça-feira em Cabo Verde, nas comemorações do 10 de Junho. Numa cerimónia na cidade cabo-verdiana do Mindelo, onde terminaram as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, João Miguel Tavares assinalou que "há apenas 45 anos Cabo Verde era ainda parte de Portugal”.

No discurso, Tavares falou nos laços profundos, mas "manchados pela escravatura ou pelo racismo", e rejeitou a ideia de uma "exceção portuguesa" no colonialismo.

Adiante, embora ressalvando que não gosta da expressão "política de reparações", por se prestar "a demasiados equívocos", o comentador afirmou que há "reparações que são devidas a quem hoje está vivo e carrega consigo a bagagem do preconceito" em Portugal: "Chamam-se igualdade de oportunidades, direito à busca da felicidade e a certeza de que cada ser humano é único e irrepetível, independentemente da sua origem, do seu credo ou da sua cor”.

Em reação a um texto da agência Lusa, publicado em vários órgãos de comunicação social (incluindo o SAPO24), João Miguel Tavares contesta o resumo do seu discurso e sublinha uma vez mais que não gosta da expressão “reparações”.

No discurso, o comentador ressalvou que “a identificação de uma comunidade inteira com a categoria de vítima acarreta, também ela, os seus perigos, e pode alimentar aquilo que mais deseja combater. O indivíduo dissolve-se no meio do grupo, são desvalorizadas as suas responsabilidades individuais, e corre-se o risco de menorizar os problemas sociais e culturais da própria comunidade. Problemas esses que contribuem para o perpetuar das desigualdades, apesar de não estarem directamente relacionados com qualquer espécie de opressão. Nem tudo é sempre culpa dos outros. As verdadeiras reparações fazem-se durante o intervalo de uma vida. Não para compensar tragédias ancestrais, cujos efeitos são impossíveis de medir", acrescentou.