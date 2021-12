"A Polícia Judiciária informa que, na manhã de hoje, foi detido o cidadão João Rendeiro, sobre quem pendia Mandado de Detenção Internacional", pode ler-se num comunicado da PJ.

A Polícia Judiciária deu uma conferência na manhã deste sábado para adiantar mais detalhes sobre este caso, que pode ler aqui.

O banqueiro foi detido na África do Sul, confirmou a PJ.

O ex-presidente do Banco Privado Português disse numa entrevista à CNN Portugal que só regressava ao país se fosse "ilibado ou com indulto do Presidente [da República]”. Marcelo Rebelo de Sousa respondeu dizendo que “já é tarde” para pedir indulto e adiantou que “não é possível sequer examinar”.

Recorde-se que o antigo presidente do BPP, condenado no final de setembro a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, estava em parte incerta após ter fugido à justiça.

As autoridades portuguesas já tinham emitido dois mandados de detenção, europeu e internacional, para o antigo presidente do BPP, para que o ex-banqueiro cumpra a medida de coação de prisão preventiva.

Entretanto, os ex-administradores do BPP Salvador Fezas Vital e Fernando Lima, também condenados a penas de prisão, ficaram proibidos de se ausentarem para o estrangeiro, tendo contribuído para este agravamento das medidas de coação a fuga de João Rendeiro.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.

O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como processos relacionados com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.