João Rendeiro foi detido esta manhã na África do Sul, onde chegou a 18 de setembro deste ano, e há possibilidade de ser extraditado. Numa conferência de imprensa, a Polícia Judiciária deu conta dos detalhes da detenção do ex-presidente do Banco Privado Português (BPP), que será apresentado às autoridades judiciárias nas próximas 48 horas.

MÁRIO CRUZ / LUSA