Manuel Xavier foi o primeiro a surgir como herói desta história de sobrevivência. O ato de coragem valeu-lhe um encontro com Marcelo, foi às televisões, falou com os jornais. Agora sabe-se que não foi ele quem descobriu a criança, nem tampouco a tirou do ecoponto. João Paulo ouviu um choro e mesmo quando não acreditaram nele não desistiu. Rui Machado tirou-o do contentor, uma funcionária do Luz acolheu-o e um outro homem ligou para o INEM. Os heróis "fomos todos, toda a gente que aqui esteve. Foi Deus que nos pôs aqui". E Marcelo terá "muito gosto" em recebê-los a todos em Belém.

LUSA