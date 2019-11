O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou ontem o pedido de libertação imediata ('habeas corpus') da mulher que ficou em prisão preventiva por abandonar o filho recém-nascido num caixote do lixo em Lisboa, na passada semana.

O bebé foi abandonado num ecoponto sem roupa e ainda com o cordão umbilical. A decisão do Supremo revela detalhes sobre o caso, constantes do primeiro interrogatório à jovem, divulgados pelo Expresso.

Na madrugada de 5 de novembro a jovem deu à luz por volta das 2h00 junto à discoteca Lux-Fragil e deixou o bebé cair no chão. Colocou-o num saco que tinha ido buscar a uma tenda de apoio e abandonou-o num ecoponto por detrás da discoteca. Voltou para a sua tenda junto ao rio Tejo, lavou-se e desfez-se da roupa suja.

No dia seguinte, quando passeava com o companheiro junto ao Lux um outro sem-abrigo disse-lhes que tinha visto um bebé nos contentores. O namorado da jovem foi com esta até aos mesmos vasculhar. A jovem "visualizou dentro do contentor amarelo o seu filho, mas nada disse e com medo que o companheiro se apercebesse insistiu com este para que se fossem embora, o que acabou por acontecer", pode ler-se no documento do Supremo, citado pela edição digital do semanário.

A criança foi encontrada pelas 17h00 de terça-feira e a PSP informou os sem-abrigo do mesmo, mas a jovem optou por não falar com os polícias com receio de ser descoberta.

Revela ainda o Supremo que a jovem foi vista por uma médica e, quando questionada, disse que não queria abortar. Quando questionada por outro sem-abrigo sobre o tamanho da barriga, respondia que tinha problemas de gases. Quando o companheiro lhe perguntou porque estava suja de sangue naquela noite, respondeu que era por causa do período.

O bebé, encontrado com vida, nasceu prematuro, com 36 semanas.