“O objetivo da candidatura e das propostas que vamos apresentar, que entendemos serem melhores, vão ao encontro daquilo que são as necessidades atuais das pessoas em Cascais”, disse João Ruivo à agência Lusa.

Como área prioritária, apesar de reconhecer ser de todo o país e não só de Cascais, João Ruivo destacou a habitação, lamentando “que não exista um programa de habitação a custos controlados para jovens há mais tempo”, de forma a evitar que os “filhos de Cascais” tenham de ir viver para “um concelho limítrofe, porque não têm condições de pagar o valor das rendas” praticadas.

Outra questão importante para João Ruivo é “o tempo que as pessoas demoram dentro dos automóveis e nos transportes públicos para [irem] trabalhar. Cascais não tem um problema de desemprego, mas o emprego não está em Cascais”.

Para o candidato, não faz sentido que quem tem formação qualificada “tenha de estar a fazer todos os dias viagens de horas para poder deslocar-se para o emprego e voltar para casa”, pelo que defende a atração do emprego qualificado para Cascais.

“Cascais não pode ser um dormitório de Lisboa, não pode ser uma área onde se vem dormir, tem de ser um concelho autossuficiente, que tem vida própria, que tem empresas, que tem turismo, que tem lazer, que tem uma ótima qualidade de vida para morar, mas as horas que estamos todos os dias a retirar às pessoas nas deslocações casa-trabalho, trabalho-casa, devem ser diminuídas”, frisou.

João Ruivo acrescentou que no concelho do distrito de Lisboa “há todas as condições para poder criar e para a fixação de outro tipo de emprego”, para complementar o que já existe, e para deixar de obrigar as pessoas às deslocações para Sintra, Lisboa ou Oeiras, que “transforma a A5 num eixo impossível”.

A candidatura de João Ruivo, de 48 anos, à Câmara de Cascais foi aprovada na última noite, terminando assim o processo de indicação que envolveu a Federação da Área Urbana de Lisboa e a Direção Nacional do PS.

João Ruivo é presidente da Comissão Política Concelhia do Partido Socialista de Cascais desde julho de 2024, tendo sido eleito, em 2021, para a Assembleia Municipal de Cascais, sendo o porta-voz do Grupo Municipal do PS.

Em 2017, foi eleito vereador sem pelouro em Cascais. Entre 2001 e 2005 foi membro da Assembleia de Freguesia de Cascais e em 2005 foi eleito membro da Assembleia de Freguesia de Alcabideche, cargo que exerceu por três mandatos.

João Ruivo é licenciado em Gestão Autárquica, pelo Instituto Superior de Educação e Ciências, sendo gestor na área empresarial do comércio a retalho e distribuição de produtos de grande consumo.

O executivo de Cascais é composto por sete eleitos (incluindo o presidente) da coligação “Viva Cascais” (PSD/CDS-PP), três da coligação “Todos por Cascais” (PS/PAN/Livre) e um do Chega.

Até ao momento só é conhecida, oficialmente, a candidatura do PSD à presidência da Câmara de Cascais, do atual vice-presidente da autarquia, Nuno Piteira Lopes.

As eleições autárquicas irão decorrer entre setembro e outubro próximos.