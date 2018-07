O português João Sousa desceu hoje quatro posições na classificação do ténis mundial, ocupando atualmente o lugar 45, numa lista que não sofreu alterações no ‘top 10’.

João Sousa, que na terça-feira foi eliminado na primeira ronda do torneio de Gstaad, na Suíça, é o único português no ‘top 100’ do ténis mundial.

Gastão Elias, que esta semana subiu dois lugares, ocupa a posição 127, enquanto Pedro Sousa é 151.º classificado, depois de ter descido 11 lugares em relação à última tabela.

O espanhol Rafael Nadal mantém-se na liderança, seguido do suíço Roger Federer, segundo, e o alemão Alexander Zverev, segundo e terceiro, respetivamente.