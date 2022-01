Quando os repórteres deixavam a sala, um jornalista da Fox News, canal de eleição dos conservadores, associado ao partido Republicano e um dos preferidos do ex-presidente Donald Trump, perguntou se ele achava que a inflação seria uma desvantagem política.

"É um grande trunfo. Mais inflação", ironizou Biden. "Que filho da p... estúpido", murmurou em seguida o presidente, que enfrenta uma forte queda de popularidade, segundo algumas sondagens, no começo de um ano de eleições intercalares em que os democratas podem perder a maioria no Congresso.

O deslize é um novo sinal de nervosismo do democrata de 79 anos que enfrenta um baixo índice de popularidade entre a opinião pública e tenta dar fôlego à presidência. A inflação está a atingir fortemente os EUA, a menos de 10 meses das intercalares.

O tom desta segunda-feira contrasta com a habitual afabilidade do presidente, que prometeu reconciliar os Estados Unidos e que costuma evitar a linguagem excessiva de Donald Trump.

Joe Biden foi imediatamente bombardeado com críticas de republicanos. "Tão presidencial", escreveu sarcasticamente o congressista conservador Josh Hawley, enquanto alguns dos seus colegas repetiam ironicamente antigos pedidos de moderação feitos por Biden.

Conhecido pelo tom incisivo das suas perguntas, o jornalista Peter Doocy levou o insulto com humor. "Ninguém verificou ainda a veracidade de suas palavras", disse no canal em que trabalha, minutos depois do ocorrido, numa referência às ações de fact-checking regularmente feitas ao antecessor de Biden.

Na semana passada, depois de uma longa conferência de imprensa na qual prometeu aproximar-se dos norte-americanos, Joe Biden já havia mostrado irritação. "Que pergunta estúpida", murmurou, após ser interrogado por outro jornalista da Fox News.

Os passos em falso de Biden desde a campanha presidencial têm vindo a gerar dúvidas quanto à sua aptidão mental. A maioria dos seus eleitores parecem perdoá-lo pelos seus desatinos, considerando o presidente uma pessoa compreensiva e autêntica e acusando a imprensa de amplificar as polémicas.