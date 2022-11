“A crise climática não ameaça apenas as nossas infraestruturas, as nossas economias ou a nossa segurança, ela ameaça cada aspeto da nossa vida quotidiana”, disse John Kerry, enviado especial dos Estados Unidos para as questões climáticas, no terceiro dia da conferência da ONU sobre o clima (COP27), que decorre em Sharm el-Sheikh, no Egito.

John Kerry garantiu que Joe Biden está “mais determinado do que nunca” em continuar o que está a ser feito, independentemente do resultado das eleições, e que reconhece a “responsabilidade especial” do seu país para com as nações em desenvolvimento.

Joe Biden não está no Egito ao mesmo tempo que os outros líderes mundiais (segundo e terceiro dia da conferência, que começou no domingo) já que hoje se realizam eleições intercalares nos Estados Unidos, importantes para o seu futuro político. Mas estará na COP27 na próxima sexta-feira.

Na ausência do Presidente chinês, Xi Jinping, o seu enviado climático Xie Zhenhua, reafirmou também “a determinação da China em participar ativamente na governação climática global”.

A China e os Estados Unidos são os maiores emissores de gases com efeito de estufa.