De acordo com um estudo da Florida Atlantic University (FAU) e da Mainstreet Research, nos 15 estados que votam hoje, a “Super Terça-Feira” das primárias republicanas e democratas, Biden tem uma intenção de voto de 46%, contra 44% de Trump.

Estes valores representam uma queda nos resultados do atual inquilino da Casa Branca em comparação com as eleições de 2020, onde venceu nesses 15 estados com uma vantagem de oito pontos percentuais (53% contra 45%).

A sondagem – com uma margem de erro de 1,7%, o que significa que a antevisão hoje divulgada está dentro dos limites do empate técnico – mostra que Trump tem um desempenho mais fraco entre mulheres e pessoas brancas com ensino superior em comparação com Biden.

Por outro lado, o candidato republicano tem melhores resultados entre os eleitores hispânicos, de acordo com esta sondagem.

“Quase 30% dos eleitores que não votam em Trump apontam o seu desempenho no cargo e para os acontecimentos de 06 de janeiro (de 2021, quando uma multidão dos seus apoiantes invadiu o Capitólio) como o motivo principal para não votar nele”, comentou Robert E. Gutsche, Jr., professor da Faculdade de Estudos de Comunicação e Multimédia da FAU.

A sondagem – realizada entre 29 de fevereiro e 03 de março, entre 3.502 adultos com mais de 18 anos que residem nos 15 estados da “Super Terça-Feira” — revela ainda que no Utah a vantagem de Trump sobre Biden (que em 2020 foi de 21%) foi reduzida para 9%.

Nesta “Super Terça-Feira”, as eleições – em 15 estados e um território – poderão ser decisivas para os dois partidos, especialmente para o Partido Republicano, que tem em jogo nesta “Super Terça-Feira” (como é designado este dia grande eleitoral) 874 delegados (36%) dos 2.429 que na Convenção de julho vão escolher o candidato para as eleições presidenciais de novembro.

Hoje votam os eleitores de 15 estados – Alabama, Alaska, Arkansas, Califórnia, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgínia – e ainda o território de Samoa Americana.

No Partido Democrata, o atual presidente, Joe Biden, não tem concorrência significativa para esta Super Terça-Feira, esperando-se que volte a vencer com facilidade Dean Phillips e Marianne Williamson, depois de quatro eleições primárias onde já arrecadou 449 delegados, contra nenhum dos outros dois.

No Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump chega à Super Terça-Feira com uma vantagem de 122 delegados (77,2%) contra 24 delegados (15,2%) de Nikki Haley, a ex-embaixadora que persiste em manter-se em campanha, apesar de uma desvantagem que se deve tornar inultrapassável na próxima semana.